Eşi benzeri görülmemiş olay! Çocuklarının tabletlerine el koydu, hırsızlıkla suçlandı

Britanya'nın Surrey bölgesinde yaşandı ve çocuklarının tabletine el koyan anne hırsızlıkla suçlandı.İki çocuğunun tabletine el koyduğu gerekçesiyle hırsızlıkla suçlanan 50 yaşındaki bir kadın, 7 saat boyunca gözaltında tutuldu. 50 yaşındaki Tarih öğretmeni Vanessa Brown, yaşadığı süreci "travmatik" ve "yıkıcı" olarak adlandırdı.

7 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Polis, 26 Mart’ta gelen hırsızlık ihbarı üzerine iPad’leri, takip cihazı aracılığıyla bir kadının evinde tespit etti. Evin sahibi olan Vanessa Brown’un annesi, cihazların yerinden haberdar olmadığını belirtti. Takip verilerinin ardından Brown, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında üstü aranan Brown’un parmak izleri alındı ve gözaltı için fotoğrafı çekildi. İlk tutuklamadan 12 saat sonra annesinin evine geri gönderildi.

LBC’ye konuşan tarih öğretmeni, yaşadığı olaydan sonra şunları anlattı;

“Tarif edilemez bir yıkım ve travma yaşadım. Polis memurlarının eve geliş şekli hiç profesyonelce değildi. Seksenli yaşlarındaki annemle sanki bir suçluymuş gibi konuşuyorlardı”

SURREY POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Surrey Polisi, açıklama yapmak zorunda kaldı. Surrey Polisi, ev sahibi kadının cihazların yerinden habersiz olduğunu belirtmesine rağmen takip verilerinin iPad’lerin adreste bulunduğunu gösterdiğini, bu nedenle şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polis, soruşturmanın ardından cihazların çocuklara ait olduğunun anlaşıldığını ve annenin eşyaları üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğunun tespit edildiğini açıkladı.