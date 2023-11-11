Eşi çok alışveriş yaptığı için eşine tasma takarak gezen adam tepki topladı

Eşinin gereksiz alışveriş yaptığını düşünen bir adam, karısına tasma taktı, alışverişe öyle çıktı. Eşi bir ürünü almaya çalışınca tasmayı çeken adam sosyal medyada tepki topladı
11 Kasım 2023 Cumartesi
Eşinin gereksiz alışveriş yaptığını düşünen bir adam, karısına tasma taktı, alışverişe öyle çıktı. Eşi bir ürünü almaya çalışınca tasmayı çeken adam sosyal medyada tepki topladı
Eşinin gereksiz alışveriş yaptığını düşünen bir adam, karısına tasma taktı, alışverişe öyle çıktı. Eşi bir ürünü almaya çalışınca tasmayı çeken adam sosyal medyada tepki topladı