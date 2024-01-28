Eşi ile tartıştı. Dayanamayıp evi ateşe verdi

Kaynak: İHA
Eşi ile tartıştı. Dayanamayıp evi ateşe verdi
Eşi ile tartışan bir adam evini sinirden ateşe verdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 5. Ata Sokak’ta meydana gelen olayda 53 yaşındaki R.A., evde dini nikahlı 43 yaşındaki eşi Y.Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışan adam sinir krizi geçirdi. R.A., evi ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Polis ekipleri ilk önce çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, yanan evde maddi hasar oluştu. Evi yakan adam polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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