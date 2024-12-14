Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay feci kazada hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: AA
Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay feci kazada hayatını kaybetti!

İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında 100 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdürenMango'nun kurucusu İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'NIN EN ZENGİN 5. İŞ İNSANIYDI


Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

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