Eşi işe gittikten sonra harekete geçti, üst katında oturan anne ve iki çocuğu hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Eşi işe gittikten sonra harekete geçti, üst katında oturan anne ve iki çocuğu hastanelik oldu
Küçükçekmece’de böceklere karşı evini ilaçlayan kişinin üst katında yaşayan anne ve iki çocuğu, ilaç kokusunun yayılması ile zehirlendi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi’nde yer alan 6 katlı apartmanın 2’nci katında yaşayan kadın, eşinin sabah saatlerinde işe gitmesinin ardından evini böceklere karşı ilaçladı.

İlacın kokusu bir süre sonra tüm binayı esir aldı. Üst katta yaşayan anne ve iki çocuğu böcek ilacı nedeniyle fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri sonrasında anne ve çocuklarını hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavileri süren 3 kişinin yaşamsal tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ve AFAD ekipleri binada incelemeler yaptı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

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