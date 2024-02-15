Eşi ölen kuş eşinin yanı başından ayrılmadı. Az sonra o da eşinin yanında öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Eşi ölen kuş eşinin yanı başından ayrılmadı. Az sonra o da eşinin yanında öldü
Eşi ölen kuşun, eşinin yanından ayrılmadığı ve bir süre sonra da eşinin başucunda öldüğü görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Eşi ölen kuşun görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Eşinin öldüğünü anlayan kuş, eşinin başından bir an olsun ayrılmadı. En sonunda ise eşinin ölümüne kalbi dayanmadı ve onun başucunda öldü. Kuşun eşine olan bağlılığı, izleyenlerin yüreklerini burktu.

Türü bilinmeyen kuşun, ölen eşinin bir an bile ayrılmadığı ve bir zaman sonra kendisinin de hayata veda ettiği görüntüler, bazı izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kuş, eşinin yanında durmaya devam ederken bir zaman sonra onun da hareket etmediği fark edildi.

Minik kalbi bu acıya dayanamayan kuş, eşinin yanı başında can verdi.

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