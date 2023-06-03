Eşi ve annesi barajda boğulan Yılmaz için gözyaşı döktü

Aksaray'da, ayağı kayıp, Mamasın Barajı'na düşen 28 yaşındaki Yılmaz Tan, boğuldu. Olay yerine gelen Yılmaz Tan'ın 25 yaşındaki eşi Gamze ile annesi Aynur Tan, uzun süre ağladı.

Eşi ve annesi barajda boğulan Yılmaz için gözyaşı döktü

(DHA) Aksaray'ın merkeze bağlı Gökçe köyünde dün 18.00 sıralarında, barajın etrafında arkadaşı Metin Tekin ile gezintiye çıkan Yılmaz Tan, dengesini kaybedip suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir müddet suda çırpınıp, sonra kaybolan Tan'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı.

Olayı duyup baraja gelen Yılmaz Tan'ın 25 yaşındaki eşi Gamze Tan ile annesi Aynur Tan, gözyaşı döktü. Tan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan arkadaşı Metin Tekin, "Gözden kayboldu. Elimiz, kolumuz bağlandı bir şey yapamadık. Saat 17.30 civarlarında geldik, yağmurdan dolayı kayalar ıslanmıştı. Biz yukarıya doğru çıkarken o arkamızdan geliyordu, sudan ses geldi, koştuk ama yetişemedik" dedi.

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