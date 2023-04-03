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Sarp Apak eşi ve arkadaşı Engin Öztürk hakkında çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu

Engin Öztürk, Esra Ruşan ve meslektaşı Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak ile bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve anlamsız bir panik yapmıştı. Sarp Apak eşi ve Engin Öztürk'ün panik halleri hakkında konuştu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:45
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Eşi ve arkadaşı Engin Öztürk aynı arabada görüntülenmişti! Sarp Apak ilk kez konuştu

Sarp Apak eşi ve arkadaşı Engin Öztürk hakkında çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu
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Oyuncu Sarp Apak önceki gece Kadıköy’de eşi Bengisu Apak’la görüntülendi.

"O HABERLER BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Ünlü oyuncu, eşinin geçen hafta Engin Öztürk’le aynı araçta görüntülenince yüzünü gizlemesi hakkında “Magazine yakalanma korkusuyla bir davranış olmuş. Dışarıdan bakıldığında evet garip duruyor. Ama aslında öyle değil. Biz de ilk başta ‘ne kadar sevimsiz bir Haber’ diye baktık ama aslında hiç öyle bir şey yok. Yakın çevremiz gerçek dostluklardan kurulu. Dışarıdan bakıldığında bunun yoruma açık olabilmesi bile bizi çok üzdü” diye konuştu. 

Geçen hafta gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu Engin Öztürk ile Esra Ruşan ise önceki gece Etiler’de bir mekândaydı.

"BİZ ÇOK İYİ DOST GRUBUYUZ"

Bu kez muhabirlerle sohbet eden ikiliden Engin Öztürk, “Biz çok iyi dost grubuyuz. O gün de kaçmadık. Yolumuzda gidiyorduk. Çıkan haberler bizi biraz üzdü” dedi.

Esra Ruşan ise, “Haberler çıkınca çok üzüldük. Biz çok eski arkadaşız. Ben çok alışkın değilim. O gün de biraz heyecan yaptım. Kameraları nasıl karşılayacağımı bilemedim” diye konuştu.
 

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