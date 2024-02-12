Eşi yürüyemediği için deniz suyunu avucunda taşıyıp eşinin eline döken yaşlı adam herkesi ağlattı

Hırvatistan’ın Split şehrinde kendilerinden habersiz çekilen videodaki bir çifti izleyenlerin kalbine dokundu. Yürümekte zorlanan eşini deniz kenarındaki banka oturtan yaşlı adam, denizin kıyısına gitti, ellerinin içine bir avuç deniz suyunu aldı.

Dikkatli adımlar ile eşinin yanına giden yaşlı adam, yürümekte zorlandığı için kalkamayan eşinin ellerine deniz suyunu dökerek ovaladı.

Yaşlı olmasına karşın eşine bu kadar şefkat ve merhamet ile davranan adamın bu ince ve romantik davranışları sosyal medyada da gündem oldu.

İçleri ısıtan videoyu sosyal medyada çokça gösterim aldı.