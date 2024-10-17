‘Eşimin fotoğrafını neden paylaştın’ kavgası ölümle sonuçlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, sosyal medya üzerinden çiçek satışı yapan iki aile arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.

Spor eğitmenliği ve barlarda koruma görevi yapan Kıvanç Şensöz, yabancı uyruklu eşiyle birlikte sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapıyordu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM KAVGA ÇIKARDI

Aynı bölgede yıllardır çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babası Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medya üzerinden çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satış yapıyordu. Olay, Firdevs Yıldırıcı’nın bir çiçek fotoğrafını kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaşması ve Şensöz’ün bu paylaşıma tepki göstermesiyle başladı.

'Eşimin fotoğrafını neden paylaştın?' dedi! Tek yumrukla komalık etti

ÖZÜR DİLEDİ AMA ÖFKESİ DİNMEDİ

Firdevs Yıldırıcı, birkaç gün önce bir çiçek fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Şensöz, bu fotoğrafın kendisinin eşi tarafından çekildiğini iddia ederek “Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız” şeklinde tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, yüzü net görünmeyen fotoğrafta bir hata yaptığını kabul etti ve özür diledi. Ancak Kıvanç Şensöz, kardeşinin hatası için özür dilemeye çalışan Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi.

KARIMIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIRSA BÖYLE OLUR!

12 Ekim günü akşam saat 19.00 sularında, Şensöz ve Yıldırıcı Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposunda buluştu. Yıldırıcı özür dilemek amacıyla Şensöz’ün yanına geldiğinde, Şensöz aniden Yıldırıcı’ya yumruk atarak yere düşmesine neden oldu. Şensöz, yere düşen Yıldırıcı'yı defalarca tekmeledi. Bu sırada sesleri duyan Yıldırıcı’nın dayısı Ali Okur, hızla olaya müdahale ederek Şensöz'ü durdurmaya çalıştı. Okur’un “Sen ne yaptın?” sorusuna, Şensöz’ün “Karımın fotoğraflarını paylaşırsa, bu şekilde olur” şeklinde yanıt verdiği duyuldu. Olay yerinde baygın halde kalan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde Yıldırıcı’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Yıldırıcı'nın durumu kritik olarak değerlendirildi. Doktorlar, Yıldırıcı'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini aileye bildirerek organ bağışı konusunda görüşme başlattı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çiçek deposunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın ayrıntılarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, Kıvanç Şensöz’ün depoya giren Yıldırıcı’ya bir anda yumruk attığı ve ardından yere düşen Yıldırıcı’yı tekmelediği anlar net bir şekilde kaydedildi. Olay esnasında Şensöz’ün, duruma müdahale eden Ali Okur’un “Aklı başında mı?” sorusuna “Değil” şeklinde yanıt verdiği de kayıtlarda yer aldı. Olay sırasında bir kadının feryatları da duyuldu.

ŞENSÖZ TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, Şensöz hakkında kasten yaralama ve ağırlaştırılmış darp suçlamasıyla soruşturma başlattı.