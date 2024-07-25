Eşinden boşandı sinirlenip evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşinden boşandı sinirlenip evi yaktı

İstanbul’da bir kişi eşinden boşandıktan sonra eşi ve çocuklarının oturduğu evi yaktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs benzinle evi yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbul Beykoz’da eşinden boşanan bir kişi eşinin ve çocuklarının evi yaktı. Benzinle evi yakan şahıs olay yerinden kaçtı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin çıkardığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında şüphelinin eski eşi ve çocuklarının evde olmaması faciayı önledi. Yangın sırasında evde bulunan şüphelinin ağabeyi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangını çıkaran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Evi yakan şahsın eski eşi P.G., "Benim kocam uyuşturucu bağımlısı, benim birçok şikayetim var. Abisinin ve babasının da vardı. Ben eve geliyorum, adam benim peşimde. Ben yaşıyorum bu evde. Sabah madde kullanmış, tehdit etti. Halam aradı beni, 'evden çık' dedi. O uyardı da ben evden çıktım. Evde değildim" dedi.

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