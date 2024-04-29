Eşine bunları diyen yandı. Mahkemeden emsal karar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eşine bunları diyen yandı. Mahkemeden emsal karar
Kocasına kilolu diyerek küçük düşürücü ifadeler kullanan kadına manevi tazminat cezası verildi.

Olay Ankara’da gerçekleşti. 2019 yılında avukatı aracılığıyla koca M.S.A., eşi V.A'ya boşanma davası açtı.

M.SA. dilekçesinde eşinin sürekli kendisine kilolu olduğunu belirtlerek duygusal şiddet uyguladığını belirti.

Ayrıca bunu da cinsel isteksizliğe dönüştürdüğünü de ifade etti. Davada koca M.S.A. evin maddi yükünü kendisinin üzerine bırakan karısının ev işleriyle de ilgilenmediğini söyledi.

Boşanma davasında karısından 30'ar bin lira maddi ve manevi tazminat istedi. Kadın da bu kez kocasına dava açtı.

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Kadın iddiaları yalandığını ve eşinin kendisinden habersiz kredi çektiğini, bu borcu ödemeye zorlandığını, haciz tehdidi altında huzurunun bozulduğunu anlattı.

Kadın ise 70 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

MAHKEME KADINI HAKSIZ BULDU

Ankara 7. Aile Mahkemesi tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme kadını ise haksız buldu.

Mahkemenin kararında kadının kocasına kilolu olduğu gerekçesiyle küçük düşürücü ifadeler kullanması cinsel birliktelikten kaçınması nedeniyle kusurlu olduğu ifade edildi.

Mahkemenin kararına göre, kadın 5 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

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