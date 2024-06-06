Eşine şiddet uygulayan adamı dövenlerin iş yeri basıldı

İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.K. adlı kadın, kocası B.K.'dan şiddet görünce boşanmak için dava açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadının durumunu duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, karısını döven B.K.'yı Şirintepe Viyadük altına götürdü.

Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından darp edilen B.K.'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.