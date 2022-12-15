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Eşini ateşe verip yanışını izlemişti, cezası belli oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, boşandığı eski eşini, üzerine yanıcı madde fırlatıp ateşe vererek ağır yaralayan Erkan Emiroğlu isimli erkek hakkında karar verildi. Emiroğlu, indirim uygulanmaksızın 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:38
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Eşini ateşe verip yanışını izlemişti, cezası belli oldu

Eşini ateşe verip yanışını izlemişti, cezası belli oldu
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İHA'nın haberine göre; Olay 12 Ocak tarihinde Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. 38 yaşındaki Erkan Emiroğlu, 2021 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evinin önünde bir süre bekledi. Bu esnada eski kayınpederinin getirdiği erzak çantalarını yukarıya çıkartan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

Erkan Emiroğlu burada eski eşinin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Komşularının yardım ettiği kadın, ilk olarak Fatsa Devlet, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından tutuklu bulunan Erkan Emiroğlu hakkında düzenlenen iddianame sonrası Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘Tasarlayarak Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan, baba T.E. hakkında ise ‘Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme’ suçundan dava açıldı.

Davanın 6’ncı duruşmasında mahkemeye heyeti, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan Erkan Emiroğlu’nu, ‘Boşandığı Eşe Karşı Canavarca Hisle Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan indirim uygulanmaksızın 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan T.E. ise beraat etti.

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