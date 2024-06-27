Eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

Kaynak: DHA
Eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

Samsun'da 38 yaşındaki Emrah Akbulut tartıştığı 34 yaşındaki eşi Lütfiye Özge Akbulut'u bıçakla yaralayıp intihar etti.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde gerçekleşti. Emrah Akbulut ile 2019 Eylül'de evlendiği eşi Lütfiye Özge Akbulut arasında büyük bir tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından Emrah Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini sol kasığından, ardından da kendisini göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

Emrah Akbulut, kendini kaybetmeden öne ağabeyi ve kuzenini telefonla arayarak yardım iste.

Emrah Akbulut'un yakınları hemen polisi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı karı koca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Emrah Akbulut, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

Çiftin çocuklarının bulunmadığı ve sürekli tartıştıkları belirtildi.

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