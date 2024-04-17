Eşini döven şüpheli, eşinin ölümü üzerine yeni dava ile karşı karşıya

Eşinin darp edilmesiyle ağır yaralanan Suna, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklu sanık Enes Suna (45) hakkında ise yeni bir dava açılacak.

Enes Suna'nın eşi Buse Ateş Suna'yı tartışma sırasında darp etmesiyle başlayan olay, acı bir sonla sonuçlandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Enes Suna, tutuklanarak yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Ancak, Buse Ateş Suna'nın yaşamını yitirmesiyle birlikte, Enes Suna hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yeni bir dava açılacak.

Buse Ateş Suna'nın 2 aylık yaşam mücadelesinin ardından vefat etmesi, aile ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Kadının ölümü üzerine yapılan duruşmada, sanık Enes Suna'nın eşinin ölüm haberini cezaevinde aldığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olayın avukatlığını üstlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Şube Başkanı Sümeyye Tekin, Buse Ateş Suna'nın ölümü üzerine yeni bir iddianame hazırlanacağını ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Tekin, toplum vicdanını derinden yaralayan bu tür olayların son bulması için adaletin hızlı ve adil bir şekilde sağlanması çağrısında bulundu.