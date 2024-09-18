Eşini, elektronik kelepçeliyken öldürmüş

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i metro çıkışında sırtından vurarak öldüren Gafer Bozdemir hakkında daha önce uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, kararı ihlal ettiği için de 3 gün zorlama hapsi verildiği ortaya çıktı. Bozdemir'in bu cezayı çekmemesi, cinayete zemin hazırladı. Döne Bozdemir'in ağabeyi Ercan Çelebi, "Eğer o ceza uygulanmış olsaydı, kardeşim hala hayatta olurdu" diyerek adaletin yerinde uygulanmamasına tepki gösterdi.

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Döne Bozdemir (44), 12 Eylül 2023’te eşi Gafer Bozdemir’den (46) boşanmak için dava açmış ve hem kendisi hem de çocuklarına yönelik şiddet gerekçesiyle uzaklaştırma kararı talep etmişti. Mahkeme, Gafer Bozdemir hakkında eşine 1000 metreden daha az yaklaşmama kararı ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti. Buna rağmen Gafer Bozdemir, sürekli eşini takip etmeye devam etti ve olaydan 2 gün önce eşine tekrar yaklaştığı için 3 gün zorlama hapsi cezası aldı. Ancak bu ceza uygulanmadı.

Olay günü, Gafer Bozdemir elektronik kelepçeyle izlenmesine rağmen, Sıhhiye Metro İstasyonu çıkışında eşiyle 15-20 dakika boyunca tartıştıktan sonra sırtından vurdu. Döne Bozdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabeyi Ercan Çelebi, kız kardeşinin sürekli tehdit edildiğini, "Senin ölümün benim elimden olacak" sözlerini sıkça duyduğunu belirtti. "O an hapse atılsaydı, 4 çocuk yetim kalmayacaktı, kardeşim canından olmayacaktı" diyen Çelebi, yaşananların ihmal sonucu gerçekleştiğini savundu.

Döne Bozdemir’in avukatı Pakize Narin Ergan, Gafer Bozdemir’in elektronik kelepçeyle izlenmesine rağmen müvekkiline yaklaştığını ve sistemin müvekkile herhangi bir uyarı yapmadığını belirtti. Ayrıca, Gafer Bozdemir'in cezasının uygulanmaması nedeniyle bu trajedinin yaşandığını vurguladı. Avukat, boşanma davasında Döne Bozdemir'in, eşinin çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını, iki parmağını kırdığını belirttiğini de dile getirdi. Gafer Bozdemir’in çocuklarıyla birlikte alkol alıp kadeh tokuşturduğu görüntülerin de boşanma davası dosyasına delil olarak sunulduğunu kaydetti.