Eşini işkenceyle tanınmaz hale getirdi: Cani kocadan tüyler ürperten savunma

Olay, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 04.00 civarında Kadıköy’de yaşandı. 25 yaşındaki Emrah K. Göztepe’deki evine geldi ve 31 yaşındaki eşi Maftuna T.’yi evde göremedi. Evde bebek bakıcısıyla karşılaşan adam eşini ‘aldatma’ iddiasıyla eve çağırdı. Tüyler ürperten vahşet kıskançlık yüzünden başladı.

Emrah K., eşi Maftuna’nın kafasını duvara vurdu ardından vahşice tekmelemeye başladı. Çocuğun ağlaması üzerine bakıcı evden uzaklaştı. Maftuna, odasının kapısını kilitleyerek kurtulmak istedi fakat saldırgan şahsı elindeki bıçakla kapıyı kırarak içeri girdi. Önce bıçakladı, sonra ütü kablosunu kesip kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Öfkesini alamayan vahşi adam, kemer ve ütüyle eşinin yüzüne defalarca vurdu. Mağdur kadın, kanlar içinde kalarak baygınlık geçirdi. Emrah K. ise o anların görüntüsünü kaydedip eşinin annesine gönderdi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDIRDI

Apartmanda ‘kurtarın beni, beni öldürüyor’ sesleriyle yardım çığlıkları yankılandı. İddiaya göre yardıma giden komşulara da ‘karışma seni de bıçaklarım’ şeklinde tehditler savurdu. Gelen polislere ise "Gidin buradan... Bu kadını öldüreceğim" diyerek bağırdı. Tedavi altına alınan kadının ise yüzü tanınmayız haldeydi. Vücudunda kemik kırıkları, diş kayıpları, darp izleri, bıçak esikleri oluştuğu kaydedildi.

"PİŞMANIM, GÖZÜM DÖNDÜ"



Şüpheli Emrah K. ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle sinir krizi geçirdiğini ifade etti ve yaptığı vahşeti hatırlamadığını söyledi. Eşini döverken çektiği görüntüleri eşinin annesine yolladığını da itiraf etti ve ‘pişmanım’ diye konuştu.

46 YIL HAPİS İSTENDİ

Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli Emrah K.'nin "öldürme kastı" ile hareket ettiğini kaydederek polis müdahalesi olmasaydı olayın öldürmeye teşebbüsle sonuçlanabileceğini vurguladı.

Şüpheli Emrah K.'ye "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kadına ve Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Cebir ve Tehditle, Silahla, Eşe karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 46 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yürek burkan olay: Genç kız doğumda hayatını kaybetti

Anneler gününde ölü bulunmuştu: Cinayetin korkunç detayları ortaya çıktı!