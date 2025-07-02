Yürek burkan olay: Genç kız doğumda hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yürek burkan olay: Genç kız doğumda hayatını kaybetti

Hatay'da doğum esnasında fenalaşan genç kadın hayatını kaybederken, evladı yaşama tutundu.

Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı. Doğum gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

aw488505-01.jpg

Genç anne hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu. Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

aw488505-02.jpg

Doğum esnasında vefat eden kadının ailesi büyük üzüntü yaşadı. Çizmeli, Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

aw488505-03.jpg

aw488505-04.jpg

aw488505-05.jpg

Arı, yaşlı adamın canını aldı!Arı, yaşlı adamın canını aldı!

Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan 5 sanığın yargılanmasına başlandıKars'ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Son Haberler
Yaşlılarda depresyonun gizli tetikleyicisini uzmanlar anlattı
Yaşlılarda depresyonun gizli tetikleyicisini uzmanlar anlattı
Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! İstanbul'dan sonra İzmir'e operasyon...
Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! İstanbul'dan sonra İzmir'e operasyon...
Beşiktaş alev alev! Tammy Abraham geldi onlar gidiyor
Beşiktaş alev alev! Tammy Abraham geldi onlar gidiyor
"Parola Vatan” inanılmaz taktik! 6 milyon liralık vurgun
"Parola Vatan” inanılmaz taktik! 6 milyon liralık vurgun
Sürpriz gelişme! Joao Felix, İstanbul'da
Sürpriz gelişme! Joao Felix, İstanbul'da