Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren adam, elinde bıçakla sokağa çıktı. Evden gelen seslerden sonra gelen polis ekipleri bıçakla sokakta gezen kişinin eşini ölü buldu.

KAYNAK: İHA
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti

Olay, Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarıldı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi.

Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.

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