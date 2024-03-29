Eşini sokak ortasında katletti, cesedinin başında bekledi

Kaynak: DHA
Eşini sokak ortasında katletti, cesedinin başında bekledi
Muğla Ortaca’da, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Vedat G. tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi Neşe G., hayatını kaybetti.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Vedat G., boşanma aşamasında olduğu eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Vedat G., tartışma sonrasında tabancayla eşi Neşe G.'nin başına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Neşe G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

Öte yandan Vedat G.'nin, öldürdüğü 34 yaşındaki Neşe G.'nin cansız bedenin başında beklediği ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı ortaya çıktı.

Başına tabanca dayayan Vedat G., olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilip, gözaltına alındı.

4 çocuk annesi Neşe G.'nin cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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