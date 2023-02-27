27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşini ve 3 çocuğunu rehin alan polis memuru tutuklandı

Eşini ve 3 çocuğunu rehin alan polis memuru tutuklandı

Samsun'da eşini ve 3 çocuğunu rehin alan ve ekiplerin ikna çabası sonrası teslim olan bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:39
Takip Et

Eşini ve 3 çocuğunu rehin alan polis memuru tutuklandı

Eşini ve 3 çocuğunu rehin alan polis memuru tutuklandı
+
Aa
-

(DHA) - Olay dün Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3322'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce emekli olmak için dilekçe veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle eşini ve 3 çocuğunu müstakil evinde rehin aldı.

A.Ö.'nün eşi, telefonundan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarı alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kapıyı açan A.Ö., pompalı tüfeği ekiplere doğrultarak uzaklaşmalarını istedi.

Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat, ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Evin etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Ekiplerin ikna çabaları sonrasında A.Ö., eşini ve 3 çocuğunu serbest bıraktı. Bir süre sonra da bomba imha uzmanı polis A.Ö.'yü ikna edilerek eylemini sonlandırması sağlandı.

Gözaltına alınan A.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Polis memuru A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
5
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
6
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız
7
﻿Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız
﻿Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
﻿Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
﻿Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
﻿Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
﻿Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
﻿Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
﻿Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Hugo Vetlesen hamlesi
﻿Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Hugo Vetlesen hamlesi
﻿Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Hugo Vetlesen hamlesi
﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu
﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu
﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.