Eşini ve ailesinden üç kişiyi öldüren damat tutuklandı

Kaynak: İHA
Eşini ve ailesinden üç kişiyi öldüren damat tutuklandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde, 22 Haziran'da Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşanan aile faciasında, eşini ve eşinin ailesinden üç kişiyi öldüren Hakim Aba ile babası tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir yıl önce evlenen Hakim Aba (24) ve Şükran Aba (20), sürekli yaşadıkları tartışmaların sonuncusunda şiddetli bir kavga yaşadı.

Şükran Aba'nın "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine cinnet getiren Hakim Aba, babası Şerif Aba (67) ve annesi Azize Aba (51) ile birlikte kayınbabasının evinin önüne gitti.

Çıkan tartışma sırasında Hakim Aba, yanında getirdiği tabancayla kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat (18) ve eşi Şükran Aba'yı öldürdü. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, komşuların "Hakim yapma" çığlıkları duyuldu.

Zanlı Irak’a kaçmak üzereyken yakalandı

Olayın ardından kaçan Hakim Aba, babası Şerif ve annesi Azize ile birlikte 3 aylık bebeği Deniz’i de yanlarına alarak Hatay’a doğru kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların izini sürdü.

Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanan aile, Irak’a kaçma hazırlığındaydı.

Zanlının İfadesi: "Nevrim döndü, öldürdüm, pişmanım"

Adana’ya getirilen Hakim Aba, ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevirm döndü, herkesi öldürdüm, pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından Hakim Aba ve babası Şerif Aba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi Azize Aba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 aylık Deniz bebek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

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