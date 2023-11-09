Eşinin doğum gününde hediye alabilmek için arabasının jantları sattı. Dünya böyle adamların hatırına dönüyor

Eşine doğum günü hediyesi alabilmek için otomobilinin jantlarını satarak eşine cep telefonu alan adam sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşinin doğum gününde hediye alabilmek için arabasının jantları sattı. Dünya böyle adamların hatırına dönüyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maddi sıkıntılardan dolayı eşine doğum günü hediyesi almakta zorlanan bir adam, otomobilinin jantlarını satarak eşine hediye olarak son model bir cep telefon aldı.

"JANTLARI NE YAPTIN?"

Aldığı hediyeyi eşine sürpriz yaparak vermek isteyen adam, eşinin otomobile doğru geldiği anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Otomobilin kapısını açan kadın jantların olmadığını fark edince otomobilin kapısını açar açmaz eşin “Jantları ne yaptın?” diye sordu.

Eşine hediye alabilmek için otomobilin jantlarını satan adam ise “Torpidoyu aç” diyerek eşine hediyesini teslim etti.

Hediyeyi alan kadının sevinci cep telefonu kamerasına yansırken izleyenleri duygulandırdı.

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