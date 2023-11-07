Alın yazısı deyimini başka bir boyuta taşıdı. O anlar sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni bir kadın, eşinin adını alnına dövme yaptırdı.

Alın yazısı deyimini başka bir boyuta taşıdı. O anlar sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni bir kadın, kocasına olan aşkını herkese ilan etmek için kocasının adını alnına dövme yaptırdı.

Sosyal medya fenomeni kadın, video kaydı eşliğinde dövmeciye giderek dövme yaptırdığı anı aşama aşama kamera kaydına aldırdı.

O görüntüler, izleyenlere "Bu nasıl aşk?" dedirtti.

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ÜLKEMİZDE DE OLMUŞTU

Sosyal medya fenomeni kadının paylaştığı video, daha önce ülkemizde sevdiği rap şarkıcısının adını boynuna dövme yaptıran bir kadını hatırlattı.

"Çakal" lakaplı rap sanatçısına olan hayranlığı nedeniyle boynuna Çakal yazdıran kadın, sosyal medyada uzun bir süre gündem olmuştu.

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