Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım geldi

Editör: Özlem KIRAL

Hem eşinin hem de yakın dostunun ihanetine uğrayan Serpil Tosun, sosyal medya sayfasında yaptığı manidar bir paylaşımla gündeme geldi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda erkek arkadaşı ile el ele görüntülenmiş, çok geçmeden Seyhan’ın yanındaki kişinin Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.

İddialara göre, Ümran Seyhan'ın yazlık komşusu ve aynı zamanda yakın dostu Serpil Tosun'un eşi Kenan Tosun ile yıllardır süren arkadaşlığı aşka dönüştü.

Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun sessiz kalmayı tercih ederken, Serpil Tosun "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları" açıklamasını yapmıştı.

Her eşinin hem de yakın dostunun ihanetine uğrayan Serpil Tosun, Instagram sayfasında manidar bir paylaşım yaptı.

Tosun, oğlu ve kızının yer aldığı kareyi "Ailem" notuyla paylaştı; eşi Kenan Tosun'un yer aldığı tüm fotoğrafları ise sayfasından kaldırdı.