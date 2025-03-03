Esir takasıyla özgürlüğe kavuşmuştu! Filistinli gencin sevinci acıya dönüştü

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’de, 25 Ekim 2024'te, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunda henüz 17 yaşında olan Ahmed, çocuk yaşta hapse atılması, maruz kaldığı insanlık dışı muamele ve 27 Şubat'ta serbest kalmasının ardından karşılaştığı durumu AA muhabirine anlattı.

HAPİSTE AĞIR İŞKENCE VE BASKI

Hapishanede sürekli aşağılama, işkence ve baskıya maruz kaldıklarını, dört gün üst üste adeta "boğulana kadar" üzerlerine gaz sıkıldığını söyleyen Ahmed, "Bizi günlerce gazla boğdular, acımasızca dövdüler. Ne çocuk yaşımıza ne de insanlığımıza saygı duydular. Tırnaklarımızı söktüler, bileklerimizi kanatana kadar kelepçelediler, üzerimize köpekler saldılar, kemiklerimizi kırdılar." dedi.

Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle onlarca esir yaşamını yitirdi.

Ahmed kendisine, "Hamas’a üye olmak" ve "terör eylemleri düzenlemek" gibi asılsız suçlamalar yöneltildiğini, ancak, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini belirterek, "Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece yaşamak istiyordum. Hapiste kaldığım süre boyunca, serbest bırakıldığım ana kadar işkence durmadı." diye konuştu.

Serbest bırakıldıkları gün bile şiddetten kurtulamadıklarını anlatan Ahmed, bırakılmadan önce İsrail özel kuvvetlerinden bir grubun hücrelerine girerek şiddetli bir şekilde onları darbettiğini aktararak, "Sanki kemiklerimizi kırarak özgürlüğe adım atmamızı istiyorlardı." şeklinde konuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAVUŞURKEN, YAŞADIĞI BÜYÜK YIKIM

Hapishaneden vücudu yara bere içinde çıkan Ahmed, özgürlüğünde ise ruhen daha büyük yaralar aldı.

Babasının elleri açık şekilde onu karşılaması hayalini kuran Ahmed, onun yerine gözlerinden yaşlar süzülen dayısıyla buluştu.

Dayısının, "Baban İsrail saldırılarında şehit oldu. Bir kardeşin ağır yaralandı. Diğer kardeşin ise alıkondu. Eviniz de saldırılarda yıkıldı." ifadeleriyle dünyanın bir anda gözünde karardığını dile getiren Ahmed, kendisini hapishanenin dışında, kayıp, ölüm ve yıkımla çevrili büyük bir gözaltı merkezine dönüşmüş bir alanda bulduğunu kaydetti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25 esir ve İsrail saldırılarında ölen 8 esirin cenazesi teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi.

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu ancak İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.