Eşiyle köpük partisi yapan türbanlı kadının videosu yeniden gündem oldu
Eşiyle köpük partisi yaptığı görüntüleri "Sülaleye eşiyle birlikte gezerek çalışan, dedikodu malzemesi çıkartacak bir çift lazımdı, üstlendik." açıklamasıyla sosyal medyada paylaşan türbanlı kadının görüntüleri yeniden gündem oldu
Eşiyle köpük partisi yaptığı görüntüleri "Sülaleye eşiyle birlikte gezerek çalışan, dedikodu malzemesi çıkartacak bir çift lazımdı, üstlendik." açıklamasıyla sosyal medyada paylaşan türbanlı kadının görüntüleri yeniden gündem oldu