Eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan 33 yaşındaki Kadir Yılmaz 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düştü.

Kadir Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 21.30 sularında Gülbahar Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen Kadir Yılmaz ve diş hekimi asistanı Yeşim Yılmaz çifti, boşanma davası açtı. Aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında bu nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, sakinleşmek için balkona çıktı. Bir süre sonra Kadir Yılmaz, 4. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Kadir Yılmaz’ı gören eşinin çığlığını duyan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kısa sürede evin bulunduğu adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren eşi Yeşim Yılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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