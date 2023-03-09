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Eski ABD askeri Afganistan’dan nasıl çekildiklerini anlattı. 'Büyük bir kaos yaşandı, hazırlıklı değildik'

2021’de Afganistan’dan çekilme sürecinde ağır yaralanan eski bir ABD askeri, Amerikan Kongresi’nde ifade verirken o dönem yaşananları “felaket” olarak niteledi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 19:48
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Eski ABD askeri Afganistan’dan nasıl çekildiklerini anlattı. 'Büyük bir kaos yaşandı, hazırlıklı değildik'

Eski ABD askeri Afganistan’dan nasıl çekildiklerini anlattı. 'Büyük bir kaos yaşandı, hazırlıklı değildik'
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BBC Türkçe'nin haberine göre; Kongre'de Başkan Joe Biden'ın ve yönetiminin geri çekilme sürecini nasıl yönettiğini incelemek için Cumhuriyetçilerin liderliğinde kurulan komisyon, Afganistan’da yaşananlara tanık olmuş kişilere sorular yöneltecek.

25 yaşındaki Tyler Vargas-Andrews adlı deniz piyadesi, Taliban’ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından büyük bir kaos yaşandığını, buna hazırlıklı olunmadığını söyledi.

İfade veren diğer askerler de yaşadıkları travmaları atlatamadıklarını ve müttefiklerini terk etmenin vicdanlarında bir yara bıraktığını aktardı.

26 Ağustos 2021’de iki intihar bombacısı Kabil Havalimanı’na giderek ülkeden kaçmaya çalışan insanlara saldırdığında Vargas-Andrews, havalimanını korumakla görevliydi.

Saldırıda 13 ABD askeri ve 170 Afgan sivil hayatını kaybetmişti.

Vargas-Andrews, bombalı saldırı düzenleneceğine dair istihbaratın o sırada ellerinde olduğunu, saldırganı da kalabalığın içinde teşhis ettiğini, harekete geçmek için üstlerinden izin talep ettiğini fakat hiçbir yanıt alamadığını anlattı:

“Basitçe söylemek gerekirse yok sayıldık.”

Bombanın etkisiyle havaya fırladığını, yere düştükten sonra gözlerini açtığında silah arkadaşlarının yerde yattığını aktaran eski asker, bazılarının bilincini bazılarının ise hayatını kaybettiğini söyledi:

“Patlamayla vücudum harap oldu. Karın bölgem yırtılarak açıldı. Bedenimin her bir santimetresine şarapneller saplandı.”

Geri çekilme sürecine dair “affedilemez bir hesap vermeme ve ihmalkarlık” durumu olduğunu söyleyen Vargas-Andrews “Kurtaramadığımız ve arkamızda bıraktığımız insanların yüzleri gözümün önüne geliyor” dedi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda ifade veren eski ve muvazzaf askerler, geri çekilmenin psikolojileri üzerindeki etkilerini de anlattı.

Afganları tahliye için görevlendirilen Emekli Yarbay Scott Mann, müttefiklerini ülkeden çıkarma faaliyetlerinin herkes için hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

Eski askerlere yardım için kurulan telefon hattına başvuruların o dönem yüzde 81 arttığını belirten Mann, ABD’nin bir “akıl sağlığı tsunamisiyle” karşı karşıya olduğunu savundu.

Mann, bir silah arkadaşının da intihar ettiğini söyledi, “Bu vicdani hasarı kaldıramadı” dedi.

Tanıkların büyük kısmı, Afganistan’da yaşanan aksaklıklardan, George Bush yönetiminden bugüne tüm Amerikan yönetimleri sorumlu tuttu,

Yarbay Mann “Amerika müttefiklerini nesillerdir çöp gibi geride bırakan kötü bir gelenek yarattı. Bu Vietnam’daki Montanyarlardan Suriye’dekilere kadar böyle” dedi.

Cumhuriyetçiler Afganistan’dan çekilme sürecinde yaşanan kaostan Biden yönetimini sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce bu süreçte yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini söylese de, Taliban’la geri çekilme pazarlığını yürüten selefi Donald Trump’ı da suçlamıştı.

 

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