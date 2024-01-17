Eski ABD Başkanı Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı

Kaynak: İHA
Eski ABD Başkanı Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, “zarar tazminatı” davası kapsamında New York'ta hakim karşısına çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada “cinsel taciz” ve hakaretten suçlu bulunmuştu.

Trump'ın söz konusu olaya ilişkin 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar sonrası Carroll, ikinci bir “zarar tazminatı” davası açmıştı.

Trump'ın ne kadar tazminat ödeyeceğinin belirleneceği davanın ilk duruşmasında Carroll'un avukatı Shawn Crowley, Trump'ın sözlerinin müvekkilini zor durumda bıraktığını savundu.

Crowley, Carroll'un itibarının zedelendiğini ve “hayatının her gününü onun takipçilerinden aldığı nefret ve tehdit mesajlarından korkarak yaşamasına” neden olduğunu söyledi.

İLK DURUŞMA AÇILIŞ KONUŞMALARI İLE SONA ERDİ

Trump'ın avukatı Alina Habba ise, Carroll'un cinsel saldırı iddialarını ortaya atmasından bu yana kariyerinde ilerleme kaydettiğini ileri sürdü.

Carroll'ın Trump'ın bazı ifadelerini “talih kuşuna” çevirmeye çalıştığını iddia eden Habba, Carroll'un dava sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldiğine dikkat çekti.

Davanın ilk duruşması açılış konuşmalarının ardından sona erdi. İkinci duruşma Türkiye saati ile çarşamba günü yapılacak.

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