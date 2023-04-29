Eski Adalet Bakanı Gül: Siyasi partiler kanunu değişecek

Eski Adalet Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Gül, siyasi partiler kanununun değişeceğini söyledi ve "Meclis onay vermezse parti kapatılamayacak.” ifadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Gül: Siyasi partiler kanunu değişecek

Eski Adalet Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Deprem bölgesindeki son durumu değerlendiren Gül, "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm unsurlarıyla, kurumlarımızla devlet-millet kaynamasıyla hep yanlarında olduk. Halen de vatandaşımızın yanındayız" dedi. Gül, deprem sonrası kiraların artmasına ilişkin "Artış suistimal ediliyor, yaptırımı olacak" ifadelerini kullandı.

“SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞECEK”

Gül, siyasi partiler kanununun değişeceğini söyledi ve "Meclis onay vermezse parti kapatılamayacak. Her partiye hesabını vatandaş soracak" dedi.

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