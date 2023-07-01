Eski AKP’li vekil ballı ihalelerle köşeyi döndü. 1,3 milyar liralık ihale aldı

Kamunun milyonlarca liralık ihaleleri yandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Eski AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı, kamudan milyonlarca liralık yeni ihaleler aldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın Kamu İhale Bülteni’nden elde ettiği bilgilere göre, İller Bankası, depremin vurduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde “içme suyu isale hattı” yapımı için 18 Mayıs tarihinde pazarlık usulüyle ihale düzenledi. Ardından ihalenin 86 milyon 129 bin TL’ye Soysal Mühendislik Şirketi’ne verildiği belirtildi. Ayrıca Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) düzenlediği iki ayrı boru hattı ihalesini de toplam 183 milyon TL bedelle yine Soysal Mühendislik Şirketi aldı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 6 Ocak 2020 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre, Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi’nin sermayesi 20 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin ortakları Muhammed Hafız Osman Mallı, Salih Mehmet Mallı, İsa Mallı ve 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’dan oluşuyor.

Şirket ortaklarından eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı ise 1998 yılında AKP’li Melih Gökçek ile birlikte yolsuzluktan gözaltına alındı. Gökçek ve Mallı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Muradiye Vakfı'nın belediyeden aldığı ihaleler konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınıp yargılanmıştı. Soysal Mühendislik Şirketi, son 10 yılda kamudan 36 ayrı ihale aldı. Bu 36 ihalenin toplam bedeli ise 1 milyar 305 milyon TL’yi buluyor.

ANKAPARK İHALESİNİ DE AKP’Lİ MALLI KAPMIŞTI

Sosyal Mühendislik Şirketi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde belediyeden de milyonlarca liralık ihale aldı. Şirket, Gökçek'in 750 milyon dolar harcadığı Ankapark’ta “Otorobot Gösteri Binasını” yaklaşık 14 milyon TL’ye yaptı. Şirket yine Gökçek döneminde “Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Spor Tesisleri’nin Yapım İşi” ihalesini aldı ve şirkete belediye kasasından 16 milyon TL ödendi. Şirket sadece Gökçek döneminde belediyeden 120 milyon TL'nin üzerinde ihale aldı.