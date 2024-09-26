Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a 'suç örgütü' soruşturması. Gözler İçişleri Bakanlığı'nda

Ankara eski Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'la bağlantılı olarak bir dosya hazırlandı.

Yılmaz’ın, Ayhan Bora Kaplan’dan şikayetçi olan bir kişiyi şehri terk etmeye zorladığı iddiaları gündemde. Soruşturma için İçişleri Bakanlığı’ndan izin bekleniyor.

Ankara eski Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’la ilgili bir dosya hazırlandı. Yılmaz’ın, Kaplan’dan şikayetçi olan bir kişiyi Ankara’yı terk etmeye zorladığı öne sürüldü. Soruşturma açılması bekleniyor.

Ankara eski Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanlığı Bakü Müşaviri Servet Yılmaz hakkında, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Ayhan Bora Kaplan’la ilgili olarak dosya hazırlanarak, işlem başlatıldı.

"ANKARA'YI TERK EDECEKSİN"

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre: Yılmaz’ın, Ankara Emniyet Müdürü olduğu dönemde, Kaplan hakkında şikâyette bulunan bir kişiyi Ankara’yı terk etmeye zorladığı, bu kişinin polis eşliğinde Ankara’yı terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Savcılık, birinci sınıf emniyet müdürü olması nedeniyle, soruşturma yürütmek için Hakimler Savcılar Kurulu’ndan (HSK) izin istedi. HSK, iddiaların adli görev kapsamında olmadığını belirterek, bu konudaki kararın İçişleri Bakanlığı’nda olduğuna işaret etti. Savcılığın bu aşamada soruşturma yürütmek için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmesi bekleniyor.

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Yusuf Aydın isimli bir esnaf, geçen ocak ayında Emniyet'e giderek, “bir ticaret karşılığında aldığı 14.2 milyon liralık çeki kırdırmak için Ayhan Bora Kaplan ve adamlarının devreye girdiğini” öne sürmüş, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve yardımcısı Alp Arslan’ın baskısıyla Ankara’yı terk etmek zorunda kaldığını iddia etmişti. Aydın, “Bir polis ‘Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talebidir. Ankara’yı terk edeceksiniz’ dedi. Polisler evime kadar gelerek Ankara’yı terk etmeme eşlik ettiler” demişti. Çeklerin kendisinden bedelsiz olarak alındıktan sonra “kırıldığını” söyleyen Aydın, toplam 32 milyon lira zarara uğradığını belirterek 15 kişiden şikayetçi olmuştu.

"ANKARA'YI TERK ETMEZSE SABAHA KADAR EZİN"

Aydın’ın bu şikâyeti üzerine Ankara Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Servet Yılmaz hakkındaki dosyayı 16 Ocak 2024’te eski “En üst dereceli kolluk amiri” olması ve hakimlerle aynı yargılama usulüne tabi olmaları nedeniyle HSK’ya gönderdi. 14 Mayıs’ta toplanan HSK 1. Dairesi, dosyayı gündemine aldı. Daire, Yılmaz’ın, “eski Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Alp Aslan ile birlikte devletin verdiği gücü Ayhan Bora Kaplan’ın çıkarları doğrultusunda kullandıkları, 2023 yılı Ramazan ayı içinde Çukurambar'daki bir restoran önünde Organize Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile Aydın’ı Ankara'yı terk etmesi konusunda tehdit ettiği, Aydın ve arkadaşlarının Yeni Batı Polis Karakolu’nda bekletildikleri sırada orada bulunan polislere ‘15 dakika içinde Ankara'yı terk etmezlerse hepsini nezarete tıkın ve sabaha kadar ezin’ talimatı verdiği ve polislerin Aydın’ı elindeki çekleri iade etmemesi durumunda ‘hem Bora Kaplan hem de Yılmaz’ın gazabına uğrayacaksın’ şeklinde söylemlerde bulunmasına sebep olduğu” iddialarını değerlendirdi.

"GÖREV SUÇU DEĞİL"

Daire, iddia konusu suçlamaların görevden kaynaklanan suç kapsamında olmadığı gerekçesiyle Yılmaz hakkında “tabi olduğu hükümler çerçevesinde gereğinin yapılması için” dosyanın Ankara Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Karar oy birliği ile alındı. Ankara Başsavcılığı’nın, “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” uyarınca Yılmaz hakkında soruşturma yapabilmek için bu kez İçişleri Bakanlığı’ndan izin istemesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığının izin vermesi durumunda Yılmaz hakkında soruşturma yapılarak takipsizlik kararı verilebileceği gibi dava açılması da söz konusu olabilecek.