Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası alan ihraç astsubay H.E, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı düşünülen "gaybubet evi"nde ele geçirildi.

H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca, H.E’nin yakalandığı evi kayıtsız kiralayan H.D. ve M.E. hakkında da soruşturma başlatıldı.