Son ayların magazin gündeminde zirvede yer alan Ata Demirer, hem aşk hayatındaki huzuru hem de fiziksel değişimiyle herkesi büyülüyor.

Sevgilisi Dilara Alemdar ile sergiledikleri uyum ve mutluluk, basında geniş yer bulurken çiftin her anı hayranlar tarafından merakla takip ediliyor.

Ancak son dönemde sosyal medyayı en çok meşgul eden konu, Demirer’in gözle görülür kilo kaybı oldu. Yaklaşık 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan usta komedyen, takipçilerini şaşkınlığa uğratıyor.

Sabah Gazetesi’nden Merve Yurtyapan’ın haberine göre Ata Demirer, “mide ameliyatı” ve “bağırsak temizliği” iddialarını kesin bir dille yalanladı ve kilo kaybının tamamen doğal yollarla gerçekleştiğini vurguladı.

Glütensiz beslenme ve düzenli egzersizle 30 kilo veren Demirer, sağlıklı yaşam tarzını benimsediğini belirterek günlük rutinini şöyle anlattı:

"22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum.

Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum.

Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ali Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bursa Erkek Lisesi ve Çelebi Mehmet Lisesi’nde tamamladı. Abisinin desteğiyle genç yaşta gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak sahneye çıkmaya başladı.

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a yerleşti.

Üniversite yıllarında arkadaşlarının teşvikiyle stand-up denemelerine başladı. Vitamin grubunun solisti merhum Gökhan Semiz’in yakın arkadaşı olması sayesinde ilk stand-up deneyimlerini kazandı.

Uğur Uludağ’ın desteğiyle profesyonel anlamda ilk stand-up gösterisini gerçekleştirdi. 1995’te müzikli bir şovunda dikkat çekti ve Dormen Tiyatrosu’nda “Komik Para” adlı oyunda rol aldı.

Ardından kendi orkestrası Ege Kumpanya’yı kurdu, ancak komedi tutkusu ağır basınca müziği ikinci plana atıp tamamen stand-up’a yöneldi.

1996-1998 yılları arasında Türkiye’nin dört bir yanında sahne aldı. Bir gösteri kaydını Leman Kültür’e gönderdi ve çok beğenildi.

Bu sayede 1998’de “Tek Kişilik Dev Kadro” adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun 1000’den fazla kez kapalı gişe oynadı.

Yaratmış olduğu unutulmaz karakterleri “Korsan TV” programına taşıdı ve 42 bölüm yayınlanan programla ülke çapında büyük üne kavuştu.

Sinema kariyerine Vizontele Tuuba ve Neredesin Firuze gibi filmlerde yardımcı rollerde başladı.

İlk başrolü Kısık Ateşte 15 Dakika filminde aldı. 2005-2008 yılları arasında üç sezon boyunca Avrupa Yakası dizisinde “Volkan Sütçüoğlu” karakterini canlandırarak geniş kitlelerce sevildi.

Gani Müjde’nin Osmanlı Cumhuriyeti filminde VII. Osman rolüyle dikkat çekti. 2010 yılında hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Eyyvah Eyvah filmi büyük başarı elde etti.

Serinin ikinci filmi Eyyvah Eyvah 2, vizyona girdikten sonraki ilk 10 günde 1 milyon 842 bin seyirciye ulaştı.

31 Ocak 2014’te gösterime giren Eyyvah Eyvah 3 ise toplam 3 milyon 414 bin kişi tarafından izlendi ve Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

Halen stand-up gösterileri, filmleri ve televizyon projeleriyle Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden biri olmaya devam ediyor.