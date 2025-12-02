Son ayların magazin gündeminde zirvede yer alan Ata Demirer, hem aşk hayatındaki huzuru hem de fiziksel değişimiyle herkesi büyülüyor.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 1

Sevgilisi Dilara Alemdar ile sergiledikleri uyum ve mutluluk, basında geniş yer bulurken çiftin her anı hayranlar tarafından merakla takip ediliyor.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 2

Ancak son dönemde sosyal medyayı en çok meşgul eden konu, Demirer’in gözle görülür kilo kaybı oldu. Yaklaşık 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan usta komedyen, takipçilerini şaşkınlığa uğratıyor.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 3

Sabah Gazetesi’nden Merve Yurtyapan’ın haberine göre Ata Demirer, “mide ameliyatı” ve “bağırsak temizliği” iddialarını kesin bir dille yalanladı ve kilo kaybının tamamen doğal yollarla gerçekleştiğini vurguladı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 4

Glütensiz beslenme ve düzenli egzersizle 30 kilo veren Demirer, sağlıklı yaşam tarzını benimsediğini belirterek günlük rutinini şöyle anlattı:

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 5

"22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum.

Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 6

Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 7

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ali Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bursa Erkek Lisesi ve Çelebi Mehmet Lisesi’nde tamamladı. Abisinin desteğiyle genç yaşta gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak sahneye çıkmaya başladı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 8

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a yerleşti.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 9

Üniversite yıllarında arkadaşlarının teşvikiyle stand-up denemelerine başladı. Vitamin grubunun solisti merhum Gökhan Semiz’in yakın arkadaşı olması sayesinde ilk stand-up deneyimlerini kazandı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 10

Uğur Uludağ’ın desteğiyle profesyonel anlamda ilk stand-up gösterisini gerçekleştirdi. 1995’te müzikli bir şovunda dikkat çekti ve Dormen Tiyatrosu’nda “Komik Para” adlı oyunda rol aldı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 11

Ardından kendi orkestrası Ege Kumpanya’yı kurdu, ancak komedi tutkusu ağır basınca müziği ikinci plana atıp tamamen stand-up’a yöneldi.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 12

1996-1998 yılları arasında Türkiye’nin dört bir yanında sahne aldı. Bir gösteri kaydını Leman Kültür’e gönderdi ve çok beğenildi.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 13

Bu sayede 1998’de “Tek Kişilik Dev Kadro” adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun 1000’den fazla kez kapalı gişe oynadı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 14

Yaratmış olduğu unutulmaz karakterleri “Korsan TV” programına taşıdı ve 42 bölüm yayınlanan programla ülke çapında büyük üne kavuştu.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 15

Sinema kariyerine Vizontele Tuuba ve Neredesin Firuze gibi filmlerde yardımcı rollerde başladı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 16

İlk başrolü Kısık Ateşte 15 Dakika filminde aldı. 2005-2008 yılları arasında üç sezon boyunca Avrupa Yakası dizisinde “Volkan Sütçüoğlu” karakterini canlandırarak geniş kitlelerce sevildi.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 17

Gani Müjde’nin Osmanlı Cumhuriyeti filminde VII. Osman rolüyle dikkat çekti. 2010 yılında hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Eyyvah Eyvah filmi büyük başarı elde etti.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 18

Serinin ikinci filmi Eyyvah Eyvah 2, vizyona girdikten sonraki ilk 10 günde 1 milyon 842 bin seyirciye ulaştı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 19

31 Ocak 2014’te gösterime giren Eyyvah Eyvah 3 ise toplam 3 milyon 414 bin kişi tarafından izlendi ve Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 20

Halen stand-up gösterileri, filmleri ve televizyon projeleriyle Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 21

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 22

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 23

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 24

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 25

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 26

Eski Ata Demirer’den eser yok! Günden güne inceliyor: Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 27

Ünlü komedyen Ata Demirer sevgilisi Dilara Alemdar aşıklar şehri Paris’te: 30 kilo verip bambaşka biri olmuştu!Ünlü komedyen Ata Demirer sevgilisi Dilara Alemdar aşıklar şehri Paris’te: 30 kilo verip bambaşka biri olmuştu!Magazin
Ata Demirer’den sürpriz yılbaşı eğlencesi Ünlü komedyeni ön sıralardan izlemenin bedeli 75 bin TLAta Demirer’den sürpriz yılbaşı eğlencesi Ünlü komedyeni ön sıralardan izlemenin bedeli 75 bin TLMagazin
İğne ipliğe döndü! Ata Demirer günden güne eriyorİğne ipliğe döndü! Ata Demirer günden güne eriyorMagazin