Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da duruşmaya katıldı.

21 Eylül 2023 tarihinde, Bodrum’un Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan Denizli Barosu'nun eski başkanlarından Av. Mehmet Erdal Çam, müvekkili Galip Özmen'in silahlı saldırısında eski İcra Müdürü Özcan Çavdar ile birlikte hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından katil zanlısı Galip Özmen, karakola teslim olmuş, onu aracıyla bırakan Osman K. ise Denizli'de gözaltına alınmıştı. İki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Osman K. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2018'de apart kiralama anlaşmazlığı nedeniyle başlayan süreçte Galip Özmen, kaybettiği dava sonrası dolandırıldığını iddia ederek Çavdar ve Çam'dan zararının karşılanmasını istedi. Talebinin reddedilmesi üzerine cinayet planını Osman K. ile paylaşarak Bodrum’a geldi. Özmen, Çavdar ve Çam ile buluşup, Turgutreis’e doğru hareket ettikleri sırada ikiliyi silahla vurarak öldürdü.

Savcılık, Galip Özmen için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Osman K. için ise 15-20 yıl hapis cezası talep etti. İlk duruşmaya TBB Başkanı Erinç Sağkan, Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün ve diğer baro başkanları da katıldı. Sanık Galip Özmen duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık Osman K. SEGBİS ile katıldı. Avukatların itirazı üzerine mahkeme heyeti, Osman K.’nın duruşmaya bizzat katılmasına ve Galip Özmen’in tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 27 Eylül'e erteledi.

Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Avukatımız Mehmet Erdal Çam, sadece avukatlık görevini yerine getirdiği için katledildi. Bu olay ne ilktir ne de son olacak. Avukatlar sürekli şiddete maruz kalmaktadır" dedi. TBB Başkanı Erinç Sağkan ise, "Avukata yönelik şiddet vakalarındaki artışı her fırsatta dile getiriyoruz. Bu davada da adaletin tecelli etmesini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.