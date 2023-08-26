Eski bakan Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı

Eski Kültür ve Devlet Bakanı ve Mersin’de farklı dönemlerde milletvekilliği yapmış olan Fikri Sağlar’ın, ’bypass’ ameliyat olduğu öğrenildi.

Sağlar, başarılı geçen ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sağlar, önce Sosyal Demokrat Halkçı Partiyi ardından Cumhuriyet Halk Partisini 17., 18., 19. ve 20. dönemlerinde Mersin’de milletvekili olarak temsil etti. Sağlar, ardından 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş, 25. dönemde CHP Mersin milletvekili olmuştu.