Eski Bakan Özhaseki aile vakfı kurdu! Cemaat detayı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Eski Bakan Özhaseki aile vakfı kurdu! Cemaat detayı dikkat çekti

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kurduğu aile vakfındaki cemaat detayı dikkat çekti.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden ayrılmak üzere “affını istediğini” duyurdu. Özhaseki, bundan sonraki süreçte kuracakları aile vakfında, sağlığının elverdiği ölçüde hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Kayseri merkezli olarak kurulan vakıf, Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki’nin kuruculuğuyla ve 500 bin TL mal varlığı ile faaliyete geçti.

Vakıf kurucuları arasında Özhaseki’nin kızı Şükran Elif Özhaseki Kemaloğlu ve oğlu Enes Özhaseki de bulunuyor. Vakıf senedine göre, vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı Kayseri merkezli Erenköy cemaatine bağlı "Seyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı"na devredilecek.

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