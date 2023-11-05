Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine

Konservatuvar mezunu olan eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, 42 yıl aradan sonra 'Yaprak Dökümü' oyunu ile tiyatroya döndü.

Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine

Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Reşat Nuri Güntekin’in romanı ‘Yaprak Dökümü’ ile tiyatroya döndü. Hakan Altıner’in romandan uyarlayıp sahneye koyduğu oyun, geçen hafta perde açtı.

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Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'a İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden arkadaşı Hakan Altıner’in “Gel Reşat Nuri Gültekin’i oyna” teklifiyle sahneye döndüğünü anlatan Yalova, “Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday ve Çetin İpekkaya’nın öğrencisiyim. Onlardan aldığımız terbiyeyle sahneye çıkmışken bir iki tane daha oynayalım diye niyetimiz var” diye konuştu.

Yalova, “Tiyatro ayrı bir dünya, zordur. Bakan olmak için her şart her zaman aranmayabilir. Fakat tiyatroda sahnede varsan varsın yoksan yoksun. Onun için tiyatro daha mühimdir, önemlidir” ifadelerini kullandı.

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‘MELİKE İLE İFTİHAR EDİYORUM’

Yüksel Yalova, oyuncu kızı Melike İpek Yalova ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Eskiden bakanın kızı derlerdi, şimdi Melike’nin babası diyorlar. Melike son derece disiplinli, çalışkan, iş ahlakı olan biri. Kendisine çok saygı duyuyorum. Zaman zaman yabancı rejisörlerden bile gidip dersler aldı. Konservatuvar mezunu değil ama inanılmaz çalıştı. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ şu an İtalyan televizyonunda oynuyor. İftihar ediyorum çocuğumla.”

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