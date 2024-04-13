Eski bakana yasak getirildi. Konuşamayacak

Kaynak: AA
Eski bakana yasak getirildi. Konuşamayacak
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Filistin'i destekleyen söylemleri sebebiyle Almanya İçişleri Bakanlığı’nın kendisine ülkedeki siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirdiğini duyurdu.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, sosyal medya paltformu X’den yaptığı paylaşımda, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, kendisi için Almanya'da siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda Almanya'yı siyasi amaçla ziyaret edemeyeceğini ifade eden Varufakis, ayrıca çevrim içi toplantılara da katılmasının yasaklandığını söyledi.

Varufakis, yasağın nedeninin 12 Nisan tarihinde Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söyledi.

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Konuşmasının Alman polisi tarafından engellendiğini hatırlatan Varufakis, engellenen söz konusu konuşmayı web sitesi üzerinden paylaştı.

Varufakis, yaptığı konuşmada Filistinlilerin yaklaşık 80 yıldır adeta bir yarı açık cezaevinde yaşadığını, asgari düzeyde gıda ve su ile idare ettiğini, dış dünya ile bağlantısının bulunmadığını ve periyodik olarak bombalandığının altını çizdi.

Filistinlilere yaşadıkları kısıtlı alanda gölgesine sığınacakları ve meyvesini tadacakları bir ağaç bile bırakılmadığını hatırlatan Varufakis, Filistinli çocukların keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

“İSRAİL-FİLİSTİN TOPRAKLARINDA DA IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKIYORUZ”

Varufakis, kimin işlediğine bakmaksızın soykırımı ve savaş suçlarını kınadığını belirterek, "Çünkü Güney Amerika ve Güney Afrika'da olduğu gibi İsrail-Filistin topraklarında da ırkçılığa karşı çıkıyoruz. Çünkü tarihi Filistin topraklarında Yahudiler, Filistinliler, Bedeviler ve Hristiyanlar arasında eşitlik, evrensel insan hakları ve özgürlüğü savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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