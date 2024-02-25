Eski başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Kaynak: İHA
Eski başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı
Eski başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 13. yılında Zeytinburnu'ndaki kabri başında anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için vefatının 13. yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı gerçekleştirildi.

aw149277-03.jpgProgramda Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, merhum babasının hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren biri olduğunu anımsattı.

aw149277-01.jpgFatih Erbakan yaptığı konuşmada, “Cenab-ı Hakk inşallah Erbakan hocamızla bizleri cennetinde buluştursun. Hayattayken de kendisine layık dava erleri, lalık evlatlar olmayı inşallah bizlere nasip etsin. Onun yürüdüğü yolda, onun çizmiş olduğu istikamette yürümeyi bizlere de Cenab-ı Allah nasip etsin. Tabii Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin, hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir kimseydi. Hidayet konusunda şuurlu bir Müslümandı. Bu konuda nasıl bir örnek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Burada yaptığımız dualar inşallah Erbakan hocamızın ruhuna ulaşsın” ifadelerini kullandı.

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