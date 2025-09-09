Eski Başbakan'a hapis şoku: Şinavatra cezaevine girecek! Tayland’da tarihi karar

Mahkeme, Şinavatra'nın 2023'te Tayland'a dönüşü sonrası cezasının doğru şekilde infaz edilmediğine, bu nedenle Bangkok Polis Genel Hastanesindeki tutukluluğunun "hapis süresi" olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı.

Mahkemenin 1 yıl hapis cezası vermesinin ardından Thaksin Şinavatra’nın Bangkok Merkez Cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Duruşmaya ailesiyle gelen Şinavatra'nın kızı ve eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra, karar sonrası yaptığı açıklamada, kralın cezayı indirmesinden dolayı teşekkür etti.

Babasının Tayland siyaseti için "ruhani bir lider" olmaya devam edeceğini belirten Şinavatra, "Babamla gurur duyuyorum. Zor bir süreç ama moralimizi yüksek tutuyoruz." dedi.

2008'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ve uzun süre sürgünde kalan Şinavatra, ülkeye dönüşünün ardından cezaevinde kalmadan "sağlık gerekçesiyle" hastane odasına yerleştirilmişti.

Kral Maha Vajiralongkorn daha sonra cezayı 1 yıla indirmiş, Şinavatra ise hastanede geçirdiği 6 ayın ardından şartlı tahliye edilmişti. Bu süreçte kendisine ayrıcalık tanındığı yönünde tartışmalar gündeme gelmişti.