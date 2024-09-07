Eski Başkan Yardımcısı'ndan Harris'e destek

George W. Bush'un başkanlığı döneminde etkili bir figür olarak görülen Cheney bir açıklama yayınlayarak Cumhuriyetçilerin mevcut adayı Donald Trump'ın “cumhuriyetimiz için daha büyük bir tehdit olduğunu” söyledi.

Dick Cheney kızı, eski Cumhuriyetçi milletvekili Liz Cheney, daha önce Teksas'ta bir dinleyiciye babasının Demokrat adayı desteklemeyi planladığını söylemişti.

Cheney yaptığı açıklamada “Trump seçmenler kendisini reddettikten sonra iktidarda kalabilmek için yalan ve şiddet kullanarak son seçimi çalmaya çalıştı. Ona bir daha asla güç konusunda güvenilemez. Vatandaşlar olarak, anayasamızı savunmak için ülkemizi partizanlığın üstünde tutmak hepimizin görevidir. İşte bu nedenle oyumu Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e vereceğim” diye konuştu.

Cheney'nin açıklamaları Harris destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Harris'in kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon “Başkan Yardımcısı Cheney'nin desteğini almaktan gurur duyuyor ve ülkesini partisinden üstün tutma cesaretine derin saygılarımızı arz ediyoruz” dedi.

Cheney yaptığı son açıklamasıyla Donald Trump'ın adaylığı konusunda endişelerini dile getiren Cumhuriyetçilerin giderek büyüyen listesine katıldı.