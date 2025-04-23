Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu

Antalya’da eski Aksu Belediye Başkan Adayı 51 yaşındaki Durmuş Ali Arslan, tabancayla alacaklısının babasını öldürdü. 70 yaşındaki Hamit Sunbat, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, Antalya Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi.

Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, iddiaya göre, Sebahattin Sunbat'tan alacağını istemek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı.

İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Arslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Hamit Sunbat, bugün, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu

Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu

Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu

Son Haberler
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor
Dükkanda bomba gibi patladı
Dükkanda bomba gibi patladı
Özgür Özel saat verdi: Yasağa rağmen yürüyeceğiz
Özgür Özel saat verdi: Yasağa rağmen yürüyeceğiz
Saatler içinde öldürüyor! Sessiz katille ilgili hayat kurtaran öneriler
Saatler içinde öldürüyor! Sessiz katille ilgili hayat kurtaran öneriler
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu