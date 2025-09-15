Eski belediye başkanı feci kazada hayatını kaybetti! Eşi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski belediye başkanı feci kazada hayatını kaybetti! Eşi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı Mehmet Kaya (75) hayatını kaybetti, eşi Kadriye Kaya ile kamyonet sürücüsü O.Y. ise yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kozdere yolunda meydana geldi. Mehmet Kaya idaresindeki 16 KY 355 plakalı otomobil, Yenişehir'den Kozdere yoluna çıkış yaparken, çevre yolunda karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki 16 ZC 804 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki otluk alana savrulurken, takla atarak yan duran otomobil demir yığını haline dönüştü.

dha-271819-3.jpg
Mehmet Kaya

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda araç hurdaya dönmüştü! Kazadan acı haber: Karı koca hastanede vefat ettiOtoyolda araç hurdaya dönmüştü! Kazadan acı haber: Karı koca hastanede vefat etti

Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Kadriye Kaya yaralı olarak çıkarıldı.

dha-271819-6.jpg

Kaya ile yaralanan kamyonetin sürücüsü O.Y., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

dha-271819-2.jpg

1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Kaya'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Sınırdaki büyük tehlikeyi açıkladı! Usta gazeteciden şok iddia
Sınırdaki büyük tehlikeyi açıkladı! Usta gazeteciden şok iddia
Netflix, Türkiye pazarında liderliği kaptırdı!
Netflix, Türkiye pazarında liderliği kaptırdı!
Jota Silva "Goller, asistler vaat etmeyeceğim"
Jota Silva "Goller, asistler vaat etmeyeceğim"
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Lookman'da düğüm çözülecek mi?
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Lookman'da düğüm çözülecek mi?
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı hakkında flaş karar!
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı hakkında flaş karar!