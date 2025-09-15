Otoyolda araç hurdaya dönmüştü! Kazadan acı haber: Karı koca hastanede vefat etti

Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı istikametteki iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında karı ve koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden karı ve kocanın Zonguldak'tan İstanbul'a hastaneye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, T.T. (55) idaresindeki araç ile aynı yönde seyir eden M.B. (63) idaresindeki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., Murat Korkmaz (62) ile eşi Havva Korkmaz (60) ve U.K. yaralandı.

2-015.jpg

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ilk müdahale Kocaelispor taraftarlarından yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

3-014.jpg

Hastanede sevk edilen Havva Korkmaz ve Murat Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden karı ve kocanın Zonguldak'tan İstanbul'a hastaneye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

