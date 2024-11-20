Eski belediye başkanına öldüresiye dayak

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 72 yaşındaki eski başkan, hastanede tedavi altına alındı.

Saldırı dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Urla eski Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu Urla Zeytinler Mahallesi'nde aracıyla hareket halindeyken yolun ortasında duran motosikletli iki kişiye hafif şekilde arkadan çarptı. Kaza sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan kişiler, Karaosmanoğlu'nu aracından zorla indirerek vücuduna gelişi güzel vurmaya başladı. 2 kişi tarafından öldüresiye dövülen 72 yaşındaki eski başkan Selçuk Karaosmanoğlu, çevrede olayı gören köylüler tarafından saldırganların elinden alındı.

Karaosmanoğlu, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Urla Devlet Hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler nedeni ile yüzünün çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaosmanoğlu, hayati tehlike şüphesi ile buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.