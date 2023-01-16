İkinci el telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Bir cihazın ömrü ne kadardır

Eski bir Android cihaz almak isteyen vatandaşlar güvenlik güncellemeleri konusunda sorun yaşadığını sıklıkla dile getirirken bir cihazın güncelleme desteği süreci ve cihazın genel olarak ömrü merak konusu oldu.

Bir çok akıllı telefon markası cihazlarına 3-5 yıl sonra güncelleme desteği kestiği sebebiyle cihazlarını kullanım dışı bırakır.

ESKİ TELEFONLARDAKİ EN BÜYÜK EKSİKLİK

Eski model sıfır telefon alırken yaşanacak en büyük eksiklik teknik özellikleri tarafındadır. 2018 yılında tanıtılmış -amiral gemisi bile olsa- bir telefonu günümüzde çok yüksek performans sunmasını beklemek mantıklı olmayacaktır. Ancak iPhone modellerinin kullanım ömrünün daha uzun olduğu bilinmektedir.

Eski model sıfır Android telefonlar donanım olarak (yonga seti, RAM veya kamera) yeterli olsa bile, çoğu zaman Android yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi almamaktadır. Bu durum ise eski telefonların güvenlik açıklarına çok daha fazla maruz kalabileceğini göstermektedir.

İkinci el yeni Android telefonlar ise hem donanım hem de güncelleme konusunda kullanıcıyı daha çok memnun edebilir. Ancak daha önce başka biri tarafından kullanıldığı için ikinci el telefon alırken her zaman temkinli davranmak doğru olacaktır.