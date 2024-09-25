Eski boksör polislere silah çekti. Mahalleyi özel harekat bastı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski boksör polislere silah çekti. Mahalleyi özel harekat bastı

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı. Boksör polislere silah çekince, devreye giren özel harekat kapıyı kırarak adamı gözaltına aldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran eski boksör İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı.

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İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan 44 yaşındaki Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı. Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı.

İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi.

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Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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